شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا في روسيا.. 8790 إصابة جديدة و364 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت روسيا اليوم تسجيل 8790 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد يوم من ارتفاع الإصابات اليومية إلى 9462 وهو أعلى عدد من الحالات الجديدة منذ نهاية مارس آذار.

تم تسجيل أكثر من ثلث الحالات الجديدة أي ما يعادل 3073 في موسكو التي أعلنت أمس الجمعة عن أكبر عدد من مرضى كورونا الجدد منذ يناير كانون الثاني.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا إنه تم تأكيد 364 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 115480.