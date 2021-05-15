شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: 155 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، أن أكثر من 155 مليون شخص في الولايات المتحدة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت الهيئة، حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، أن هذا العدد يشمل حوالي 2.4 مليون طفل دون سن 18 عاماً.

وقالت الشبكة الأمريكية إن 268 مليونا و438 ألفا و666 جرعة إجمالية تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن.

وأضافت الشبكة أن حوالي 47% من سكان الولايات المتحدة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا، وأن ما يقرب من 36% من سكان الولايات المتحدة تم تطعيمهم بالكامل.