انت الان تتابع خبر الرشيد يعلن فتح أبوابه يوم السبت من كل أسبوع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرشيد، اليوم السبت، عن استمرار فروعه باستقبال الزبائن خلال أيام عيد الفطر المبارك.
وقال المصرف في بيان ورد إلى الخليج 365، إنه "قرر فتح فروعه خلال عيد الفطر المبارك لدفع مستحقات المنافذ والرواتب واستلام سفاتج المنتجات النفطية".
وأضاف، أن "المصرف سيستمر بفتح أبوابه يوم السبت من كل أسبوع لتقديم الخدمة المصرفية".
وأضاف، أن "المصرف سيستمر بفتح أبوابه يوم السبت من كل أسبوع لتقديم الخدمة المصرفية".