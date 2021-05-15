الرشيد يعلن فتح أبوابه يوم السبت من كل أسبوع

وقال المصرف في بيان ورد إلى الخليج 365، إنه "قرر فتح فروعه خلال عيد الفطر المبارك لدفع مستحقات المنافذ والرواتب واستلام سفاتج المنتجات النفطية".

وأضاف، أن "المصرف سيستمر بفتح أبوابه يوم السبت من كل أسبوع لتقديم الخدمة المصرفية".

