الحزب الإسلامي يشارك في الوقفة المساندة لفلسطين وسط بغداد

وقالت الأمانة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "في الوقت الذي يستمر فيه العدوان الصهيوني الوحشي على الأشقاء المرابطين في فلسطين العزيزة، والتزاماً بمواقفنا المبدئية في نصرة قضايا العرب والمسلمين، ومساندة للأحزاب والفعاليات السياسية العراقية، ندعو تنظيماتنا في بغداد والمحافظات كافة، للمشاركة الفاعلة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، والتي ستقام في ساحة التحرير عصر اليوم السبت الموافق ١٥ أيار ٢٠٢١".وأكدت، أن "المشاركة في هذه الوقفة المشرفة، أقل ما يقدم تجاه أبطال فلسطين، ومقدساتنا التي يهددها المحتل الغاصب كل حين، وهي تسجيل لموقف عراقيٍ أصيل لطالما كان حاضراً في وجدان الأمة جمعاء".

وأشارت إلى أن "أبناء فلسطين اثبتوا أنهم عنوان للصبر والتضحية والشجاعة والفداء، فلا أقل من نرفع لهم لواء الفخر، ونعلي أعلام العراق وفلسطين لتعانق السماء، موقفاً والتزاماً، وتصدح أصواتنا بعبارات التأييد والدعم والدعاء لهم بالنصر القريب، وما ذلك على الله بعزيز".



وكان زعيم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، قد دعوا إلى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ساحة التحرير وسط بغداد.