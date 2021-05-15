نائب يوضح ابرز اهتمامات البرلمان قبل نهاية دورته الحالية

وقال المحمداوي في حديث لـ الخليج 365، ان "الوضع الحالي لقضية الاستجوابات ما زالت مياهها راكدة ولم يتم تحريكها على اعتبارات عديدة من بينها أن الأيام القليلة المقبلة ستكون توافقية تذهب باتجاه تلطيف الأجواء قبيل الانتخابات"، مشيراً أنه "في حال حصول استجوابات فإنها لن تتجاوز الواحدة او الاثنين في اقصى تقدير وهي نسبة لا تتناسب مع عمر مجلس النواب في دورته الرابعة".وبين، ان "تشريع القوانين المهمة وذات الارتباط بحياة المواطن سيكون لها أولوية بالمرحلة المتبقية كقانون جرائم المعلوماتية والخدمة المدنية والضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين".

وأضاف المحمداوي، أن "القضية الاخرى التي سيكون لها حضور بالمرحلة المتبقية من عمر البرلمان هي قضية استبدال بعض الوزراء ممن لم يثمر وجودهم في عملية تغيير آلية عمل الوزارة بالشكل الأمثل، على اعتبار ان هنالك ما بين خمس الى ست وزارات حصل فيها تلكؤ، وهذه القضايا بالتالي ستكون ابرز العلامات الفارقة للفترة المتبقية من عمر مجلس النواب".

