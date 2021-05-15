بيكيه يستسلم للأمر الواقع: لن نحصل على الليغا هذا الموسم

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول الليغا بفارق 4 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، ونقطتين عن الثاني ريال مدريد وقال بيكيه في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إننا نقوم بعمل جيد، لكن سيكون من الصعب علينا الفوز بلقب الليغا هذا العام".وأضاف: "آمل ألا يكون الوضع معقدًا في الموسم المقبل مثل هذا الموسم، ولكني أعتقد أننا يمكن تحقيق اللقب في الموسم الجديد".

وتابع: "لقد خضنا معركة قوية مع أتلتيكو وريال مدريد، لكن هناك أندية أخرى مثل إشبيلية تقدم أداءً جيدًا أيضًا. إنهم يلعبون كرة قدم ممتازة وهم في مركزهم الحالي (الرابع) لأنهم يستحقون ذلك".

وأتم مدافع برشلونة صاحب الـ34 عامًا: "كل عام هناك المزيد من الفرق التي تناضل لتكون في المراكز الأولى".

