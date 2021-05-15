وزير بجنوب السودان لـ"الخليج 365": إعلان مجالس الولايات قريبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مايكل مكوي لويث، وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة في جنوب السودان، إن مجالس الولايات ستعلن قريبا.

وأوضح أن إعلان أعضاء مجلس الولايات القومي والمجالس التشريعية للولايات العشرة سيتم في القريب العاجل بعد أن قامت معظم أطراف اتفاقية السلام بتسليم قوائم مرشحها لرئيس الجمهورية.

وقال لويث، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "معظم القوائم جاهزة وتم تسليمها لرئيس الجمهورية، وسيتم إعلان أسماء أعضاء مجلس الولايات وبقية المجالس التشريعية بالولايات المختلفة في القريب العاجل".

وأشار إلى أن حل الولايات القديمة التي كان يبلغ عددها 32 ولاية والعودة للعمل بنظام الـ10 ولايات هو الذي أدى لهذا التأخير، لأن الأطراف احتاجت لأن تقوم بإجراء مشاورات موسعة لتحديد أسماء المرشحين بعد التوافق بين مكونات الولاية السياسية والاجتماعية.

وفي الأسبوع المنصرم قام الرئيس كير بحل البرلمان القومي ومجلس الولايات، لكنه قام بإعادة تشكيل الهيئة التشريعية القومية التي تضم 550 عضوا، في وقت كانت الأوساط تتوقع فيه إعلان مجلس الولايات والمجالس التشريعية الولائية في نفس اليوم.

وقبل أسبوعين، طالبت دول غربية أطراف الحكومة الانتقالية بجنوب السودان بإتمام استحقاقات السلام، مؤكدة التزامها بدعم هذا البلد.

مطالبةٌ جاءت عبر رسالة وقّعت عليها "الترويكا" (تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج)، وكندا وفرنسا والاتحاد الأوروبي.

ودعت تلك الأطراف في رسالتها التي اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منها، حكومة جنوب السودان، إلى تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، وقعت الحكومة والمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان، اتفاق سلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية ممثلة لجميع الأطراف الموقعة، دون استكمال جميع هياكلها.