7 قتلى ومئات المصابين في إعصارين بالصين

وأضافت الوكالة أن ستة لقوا حتفهم في ووهان بإقليم هوبي، كما أصيب 218 بعد أن اجتاح إعصار الجمعة منطقة كيديان.

محمد يوسف

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