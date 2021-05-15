عاجل.. الكويت تنفي صحة "رسالة أمريكية مزعومة" بشأن إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نفت الخارجية الكويتية، صحة ما تم تداوله مؤخراً حول رسالة تلقي البلاد رسالة أمريكية بإداراج أسماء كويتيين ومؤسسات خالفوا عقوبات إيران.



وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها الجمعة: إنها تنفي "نفيا قاطعا صحة ما يتم تداوله من رسالة مزعومة موجهة إلى وزير الخارجية من وزير الخارجية الأمريكي السابق تضمنت إدراج عدد من المواطنين والمؤسسات الكويتية ضمن قائمة مخالفي العقوبات المطبقة على ايران".

ودعا بيان نشرته الخارجية الكويتية عبر حسابها على تويتر إلى "التحلي بروح المسؤولية والدقة قبل نشر أي معلومة".

وأشارت إلى احتفاظها بحقها الدولي "ضد كل من ينشر أو يروج أي أمر من شأنه المساس بسمعة الكويت أو أمنها الوطني".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن في العام 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات أمريكية على طهران.

وفي عام 2015 أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا صادق بموجبه على الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ينص على أنه يمكن للدول المشاركة في الاتفاق إعادة تفعيل العقوبات أحاديا في حال عدم امتثال إيران له.

وقبل الدخول في مفاوضات الملف النووي الإيراني بفيينا مؤخرا، أعلن روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، أن إدارة الرئيس جو بايدن لن تتخذ خطوات أحادية لرفع العقوبات المفروضة على إيران.