عاجل.. انتشال 14 جثة متفحمة بحادث مروري مروع جنوب العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكنت فرقة من الدفاع المدني في العراق، من انتشال 14 جثة متفحمة وإنقاذ 3 ركاب آخرين في حادث مروري مروع جنوب البلاد.



وقالت مديرية الدفاع المدني، في بيان، إنها "تمكنت من إنقاذ 3 مواطنين وانتشال 14 جثة متفحمة، وإخماد حريق اندلع نتيجة حادث اصطدام سيارة ركاب "ميكروباص" مع حافلة ركاب على الطريق الدولي السريع في محافظة المثنى العراقية.

وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني بذلت جهودا كبيرة، وتمكنت بعد استخدام معدات الإنقاذ من أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص وفصل الحطام وإخراج الأشخاص الـ3 المصابين أولاً وإجراء الإسعافات الأولية لهم قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج، مع انتشال 14 جثة وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

وشهدت شوارع العاصمة بغداد الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات، زحاماً مرورياً كثيفا عقب قرار السلطات العراق عشية عيد الفطر، بتخفيف إجراءات كانت قد فرضتها من قبل جراء جائحة كورونا من الحظر الكلي إلى الجزئي.

وتعاني أغلب الشوارع الرئيسة في العراق، من افتقار الخدمات وتهالك في أرضيتها نتيجة الإهمال وسوء التنظيم، فضلاً عن اكتظاظها بأعداد السيارات وتحميلها أكثر من طاقتها الاستيعابية بنحو 4 أضعاف.

وبعد عام 2003، بات العراق من أكبر مستهلكي السيارات المستخدمة التي تدخل أغلبها البلاد دون أدنى مواصفات المتانة وشروط السلامة.