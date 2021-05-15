شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش يطمئن على تقديم الخدمات الطبية لمصابى كورونا بمستشفى كفر شكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، مستشفى كفر شكر المركزى، للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية لمصابي كورونا.

وكان النائب عمرو درويش زار من قبل مستشفى التأمين الصحى ببنها لمتابعة الأداء ومستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين.

يدرك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مسئولياتهم تجاه وطنهم، يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، ويعون الدور الذى وكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، حيث يتفاعل نواب التنسيقية دائما مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم، ومن بين هؤلاء النواب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى يحرص دائما على التواجد فى الشارع من أجل الاستماع إلى مطالب المواطنين وكذلك الالتقاء الدائم بأهالى الدائرة.

وواصل النائب عمرو درويش، جولاته الميدانية ولقاءاته بأهالى دائرته للاستماع إلى مطالبهم، وتابع خلال الجولات مشروع توصيل الصرف الصحى لعزبة القَّلا بالقليوبية مع مرور خط الصرف من أمام العزبة، كما زار من قبل قرية دجوى وعزبة الجمل واستمع لمطالب الأهالى، كما عقد العديد من اللقاءات المفتوحة مع أهالى دائرته لمناقشة المشاكل التى يعانوا منها والعمل على حلها.