شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هدى عمار تواصل جولاتها الميدانية لمراكز التطعيم ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت النائبة هدى عبد الستار عمار ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، جولاتها لعدد من مراكز التطعيم ضد كورونا بالإسكندرية، وذلك للتأكد من حصول المواطنين على اللقاح بسهولة وأمان.

وشملت الجولات مركز سان ستيفانو لصحة الأسرة ومركز الأطفال ببولكلي ، والتي تم تخصيصهم لتلقي المواطنين للقاح كورونا.

وقالت النائبة هدى عمار إنها ستواصل جولاتها الميدانية إيمانا منها بأهمية تواجد نائب البرلمان بين المواطنين والاستماع لهم.

وثمنت النائبة هدى عبد الستار عمار ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، الدور الذي تقوم به وزارة الصحة وكذلك الأطباء العظماء منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا فهم أبطال في معركة ضحوا خلالها بالغالي من أجل صحة أبناء الوطن.