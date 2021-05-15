شكرا لقرائتكم خبر عن 67 مليون مستفيد من دعم رغيف الخبز بتكلفة تصل لـ45 مليار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البيان المالى للعام المالى الجديد، عن تقدير اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع موازنة 21/22 بنحو 321 مليار و301 مليون جنيه بنسبة 5 .4% من الناتج المحلى الاجمالى، وتوزع تلك الاعتمادات على الدعم السلعى بـ 108 مليارات و798 مليون جنيه.

ويبلغ دعم رغيف الخبز نحو 44 مليارا و884 مليون جنيه، ودعم دقيق المستودعات بـ 2 مليار و558 مليون جنيه، ودعم سلع البطاقة التموينية 36 مليارا و600 مليون جنيه ويستفيد منه 63 مليونا و500 ألف مواطن.

وأشار البيان المالى، إلى أنه تم تقدير دعم السلع التموينية، وفقا لعدد من الاعتبارات منها:

1- كميات القمح المطلوب توفيرها وتبلغ نحو 8 ملايين و610 آلاف طن قمح منها 5 ملايين و511 ألف طن قمح مستورد، و3 ملايين و500 ألف طن قمح محلى ويخصص منها 7 ملايين و960 ألف طن قمح لتوفير 89 مليار رغيف، بالإضافة إلى651 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.

2- يبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات 71 مليون فرد، منهم 7 .66 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبز بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميا و3 .4 مليون فرد مستفيد من دعم دقيق المستودعات بواقع 10 كجم دقيق للمواطن شهريا.

3- أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 6 .63 مليون فرد.

وذكر البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2021/2022، عن وصول الاستخدامات لنحو 2 تريليون و461 مليارا و15 مليون جنيه بنسبة (34.6%) من الناتج المحلي، مقسمة إلي 3 مكونات رئيسية تتمثل في "المصروفات " بواقع تريليون و837 مليارا و723 مليون جنيه العام المالي الجديد 2021/2022 مقابل تريليون و713 مليارا و178 مليون جنيه العام المالي الجاري 2020/2021، و30 مليارا و292 مليون جنيه لـ"حيازة الأصول المالية"، و593 مليارا لـ"سداد أقساط القروض".