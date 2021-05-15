تكريم تمريض مستشفيات عزل كورونا في سمالوط وبني مزار ومغاغة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

كرّمت مديرية الصحة في محافظة المنيا، فرق تمريض مستشفيات عزل سمالوط، وبني مزار، ومغاغة، لجهودهم خلال الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد النادي وكيل الوزارة في تصريحات له اليوم السبت، إنه جرى تكريم أطقم التمريض داخل مستشفيات "سمالوط النموذجي، وبني مزار المركزي، ومغاغة، وصدر بني مزار".

وأوضح النادي، أنه جرى تكريم جميع الممرضين والممرضات بمستشفيات العزل في المنيا، على دفعات منعًا للزحام، إذ شملت الدفعة الأولى تكريم تمريض مستشفيات "عزل ملوي، وصدر المنيا".

وأضاف وكيل الوزارة، أن التكريم يأتي لما قدمته الفرق التمريضية من جهد وعطاء في ظل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد.