اخبار العالم

تكريم تمريض مستشفيات عزل كورونا في سمالوط وبني مزار ومغاغة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

كرّمت مديرية الصحة في محافظة المنيا، فرق تمريض مستشفيات عزل سمالوط، وبني مزار، ومغاغة، لجهودهم خلال الفترة الماضية في مواجهة فيروس المستجد.

وقال الدكتور محمد النادي وكيل الوزارة في تصريحات له اليوم السبت، إنه جرى تكريم أطقم التمريض داخل مستشفيات "سمالوط النموذجي، وبني مزار المركزي، ومغاغة، وصدر بني مزار".

وأوضح النادي، أنه جرى تكريم جميع الممرضين والممرضات بمستشفيات العزل في المنيا، على دفعات منعًا للزحام، إذ شملت الدفعة الأولى تكريم تمريض مستشفيات "عزل ملوي، وصدر المنيا".

وأضاف وكيل الوزارة، أن التكريم يأتي لما قدمته الفرق التمريضية من جهد وعطاء في ظل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا