انتخابات إيران.. لاريجاني “المحافظ” ورئيسي “المتشدد” يتقدمان بترشحهما

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 10 دقائق

من المقرر أن تنتهي مساء اليوم السبت مهلة الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، وترفع أسماء المرشحين إلى مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية المصادقة النهائية لخوض الانتخابات.

وقبل ساعات من إقفال باب الترشيح تقدم علي لاريجاني السياسي المحافظ الذي شغل لفترة طويلة منصب رئيس مجلس الشورى الإيراني بترشحه اليوم السبت إلى الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، مع دخول مهلة الترشيح يومها الأخير.

ويعد لاريجاني (64 عاما) من مؤيدي اتفاق طهران مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي، وحضر إلى مقر وزارة الداخلية لتقديم طلب ترشحه.

وهي المرة الثانية التي يترشح فيها لاريجاني إلى الانتخابات الرئاسية، بعد محاولة أولى عام 2005 في عملية اقتراع انتهت بفوز غير متوقع لمحمود أحمدي نجاد.

ولاريجاني من أبرز الوجوه الحاضرة في السياسة الإيرانية على مدى الأعوام الماضية، وفقا لفرانس برس، وعند ترشحه أول مرة كان يقود المفاوضات الإيرانية مع القوى الكبرى في الملف النووي، قبل أن يبتعد عن هذا الدور في أعقاب انتخاب أحمدي نجاد نظرا لتباين وجهات النظر بينهما حول مقاربة هذا الموضوع الشائك.

وشغل لاريجاني منصب رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) بين 2008 و2020، ويعد حاليا مستشارا للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

ويذكر أنه واحد من السياسيين المعتدلين في التيار المحافظ. وخلال رئاسته مجلس الشورى كان مساندا للرئيس حسن روحاني الذي انتخب عام 2013 وفق برنامج انفتاح سياسي، وأبرم في عهده الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في فيينا عام 2015.

وقال لاريجاني للصحفيين بعد تسجيل ترشيحه في وزارة الداخلية إن “السياسية الخارجية للبلاد يجب أن تهدف إلى تسهيل العلاقات الخارجية من أجل النمو الاقتصادي للبلاد”.

وكذلك، أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية المتشدد إبراهيم رئيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيسي قوله في بيان “جئت كمستقل إلى الساحة لإحداث تغيير في الإدارة التنفيذية للبلاد ومحاربة الفقر والفساد والإذلال والتمييز”.

ومن المقرر أن تعلن أسماء المرشحين بحلول 27 مايو الحالي، على أن تبدأ في اليوم التالي حملة انتخابية لعشرين يوما.