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المغرب يقرر إرسال مساعدات إنسانية طارئة إلى الفلسطينيين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 15 مايو 2021

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تعليمات بإرسال مساعدات إنسانية طارئة للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

 

وأعلن المغرب الجمعة أنّه سيرسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزّة تتألّف من أربعين طنّاً من المواد الغذائية والأدوية المخصّصة لعلاج الحالات الطارئة والأغطية، وسيتم تسليم المساعدات الإنسانية بواسطة طائرات القوات المغربية.

 

وأدانت المملكة المغربية في بيان، بأشد العبارات، "العنف المرتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي لا يؤدي استمراره إلا إلى توسيع الفجوة وتعزيز الحقد والتشويش على فرص السلام في المنطقة"، وفقا لسكاي نيوز عربية.

 

وأضاف البيان أن المملكة المغربية، التي تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، لا تزال مخلصة لالتزامها بتحقيق الحل القائم على الدولتين، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن، من خلال إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية."

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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