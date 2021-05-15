'أديان' تطلق خريطةُ طريقِ بناءِ المواطنةِ والحُكمِ الرشيدِ في العراق الاسبوع المقبل

بغداد - ياسين صفوان - استكمالا لأعمال مؤتمر "الحوار العراقي لبناء الوطن والمواطنة" الذي ينظّمه مركز رشاد للحَوكمة الثقافية في مؤسّسة أديان بالتعاون مع مؤسسات عراقية شريكة، يطلق القيمون على المشروع تقرير افتراضي لـ "خريطةُ طريقِ بناءِ المواطنةِ والحُكمِ الرشيدِ في العراق"، عبر تطبيق Zoom، يوم الجمعة المقبل بتاريخ 21 أيار 2021 من الساعة السابعة حتّى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد.

يشمل هذا التقرير توصيفًا للسياق العراقي العام، ويتطرق الى الهوية الوطنية وثقافة التعددية، كما يناقش موضوع المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنوّع، بالاضافة الى موضوع المصالحة والعدالة الانتقالية، فضلا عن التنمية الشاملة والمستدامة، حيث ستوضع توصيات سياساتية لإحداث الإصلاح المطلوب.

تضمّن مؤتمر الحوار هذا أربعة لقاءات جرت بين عامي ۲٠١۸ و۲٠۲٠، وقد شارك في هذا المسار الحواري غير الرسمي، نخبة من الشخصيّات العراقية المعنيّة بقضايا الشأن العام، أو القادمة من المجال الديني، أو الأكاديمي، أو المجتمع المدني. من خلال اللقاءات، جرى تحديد التحديّات الراهنة في العراق وسبل مواجهتها من أجل تحقيق المواطنة المستدامة والحاضنة للتنوّع.

ويهدف هذا المؤتمر الى ضرورة تحقيق نهضة المشرق المتعدّد ثقافيًّا، عبر تعزيز قدرة المجتمعات والدول على تحقيق المواطنة وإدارة التنوّع السياسي والإثني والثقافي والديني بشكل يجعل من هذا التنوّع مصدرًا للتفاعل والتعارف والتكامل والتنافس الإيجابي والتنمية والإبداع الخلّاق، بدل أن يكون سببًا للمحاصصة وشرذمة المجتمع والصراعات.

يمكن المشاركة في اللقاء الذي سيُعقد يوم الجمعة المقبل بتاريخ 21 أيار 2021 من الساعة السابعة حتّى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد عبر النقر هنا