قوات التحالف في العراق تجري تدريبات للحفاظ على 'الجاهزية القتالية'

وقال التحالف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "قوات التحالف الدولي تجري تمارين الرماية بالذخيرة الحية والحركة التكتيكية للحفاظ على الجاهزية القتالية والاستجابة السريعة لأي مهمة".

وأضاف بيان التحالف، "سنبقى ملتزمين بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في مناطق محددة في العراق وسوريا لجعل المنطقة أكثر أمناً وازدهارًا".

