شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر للتهدئة وخفض التصعيد.. مبعوث أمريكي بارز يصل الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل دبلوماسي أمريكي كبير إلى تل أبيب، أمس الجمعة، للقاء مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، حيث تحاول واشنطن خفض التصعيد بشكل عاجل للنزاع الدامي الذي انفجر الأسبوع الماضي.



وقالت السفارة الأمريكية في القدس إن هادي عمرو نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية سوف "يعزز الحاجة للعمل نحو هدوء مستدام".

وقالت السفارة على تويتر إن "الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون إجراءات متكافئة من الحرية والأمن والكرامة والرفاهية".

وتبذل جهود دبلوماسية لتهدئة أعمال العنف على جبهات مختلفة.