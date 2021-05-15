مقتل عشرة من أفراد عائلة فلسطينية واحدة في ضربة إسرائيلية

(أ ف ب)

قُتل عشرة أفراد من عائلة فلسطينية واحدة جرّاء ضربة جوية إسرائيلية استهدفت غزة صباح السبت، وفق ما أفاد به مسعفون في القطاع الفلسطيني.

وقتل ثمانية أطفال وامرأتان، جميعهم من عائلة أبو حطب، جراء انهيار مبنى من ثلاثة طوابق في مخيم الشاطئ للاجئين بعد ضربة إسرائيلية، وفق ما أفادت به مصادر طبية.