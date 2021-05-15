شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قتلى جراء إعصارين اجتاحا ووهان وشينجي بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتاح إعصارين مدينة ووهان بوسط الصين وبلدة في إقليم جيانغسو الشرقي مما أسفر عن سقوط سبعة قتلى وإصابة المئات مع تدمير منازل وممتلكات.

وقالت الوكالة الصينية أن ستة لقوا حتفهم في ووهان بإقليم هوبي كما أصيب 218 بعد أن اجتاح إعصار يوم الجمعة منطقة كيديان مساء الجمعة.

ودمر الإعصار 27 منزلا وألحق أضرارا بنحو 130 منزلا آخر.

وقالت شينخوا إن إعصارا آخر اجتاح بلدة شينجي بإقليم جيانغسو مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21.