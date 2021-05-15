شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تمنع دخول القادمين من الإمارات وعمان بسبب «السلالة الهندية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت الفلبين مد الحظر على المسافرين القادمين من دول بها حالات إصابة بالسلالة الهندية من فيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، حسبما أعلن مكتب الهجرة الفلبيني اليوم السبت.

وقال خايمي مورينتي ، رئيس مفوضي المكتب، إنه لن يسمح للمسافرين من الهند وباكستان ونيبال وبنجلاديش وسريلانكا بدخول الفلبين حتى 31 مايو.

وأضاف أنه تم تمديد حظر الدخول ليشمل دولتي عمان والإمارات ابتداء من اليوم السبت.

وتم تنفيذ الحظر لأول مرة في 29 أبريل للمسافرين من الهند أو أولئك الذين سافروا مؤخرًا إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وتم فرض تمديد الحظر بعد أن ذكرت وزارة الصحة أنه تم اكتشاف السلالة المتحورة "بي 1 617 لدى عاملين فلبينيين في الخارج عادا إلى البلاد في أبريل.