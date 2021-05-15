شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تشدد القيود بعد ارتفاع الإصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت تايوان مستوى التأهب للتصدي لفيروس كورونا اليوم السبت في العاصمة تايبه ومحيطها مما يعني فرض قيود لمدة أسبوعين ستؤدي إلى إغلاق أماكن كثيرة وفرض قيود على التجمعات بعد تسجيل 180 إصابة محلية جديدة.

ولن تعني القواعد الجديدة إغلاق المكاتب أو المدارس أو المطاعم ولكنها ستتسبب في إغلاق دور السينما وأماكن الترفيه الأخرى مع قصر التجمعات العائلية على خمسة أشخاص فقط في الداخل و عشرة في الأماكن المفتوحة.

وكانت حكومة تايبه قد أمرت بالفعل بإغلاق الحانات والنوادي الليلية وأماكن مماثلة.

وسجلت تايوان أقل من 1500 إصابة بكورونا بين سكان يبلغ عددهم نحو 24 مليون نسمة معظمها واردة من الخارج منذ بدء الجائحة ولكن الارتفاع الأخير في انتقال العدوى داخل المجتمع أثار مخاوف الناس.

ولم يتم مطلقا فرض عزل عام في تايوان واعتاد سكانها على الحياة شبه الطبيعية على الرغم من انتشار الوباء في مناطق أخرى كثيرة من العالم.