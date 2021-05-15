واشنطن تكشف هدف لقاء بلينكن ولافروف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت واشنطن أن اللقاء المرتقب بين وزيري الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والروسي سيرجي لافروف، خلال اجتماعات المجلس الأركتيكي سيهدف لتحقيق استقرار أكبر في العلاقات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكي، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، إن اللقاء المتوقع بين بلينكن ولافروف على هامش اجتماعات المجلس الأركتيكي في ريكيافيك يومي 19 و20 مايو/أيار سيتطرق لقضايا الاستقرار الاستراتيجي وإيران وكوريا الشمالية ومسائل محتملة أخرى.



وتابع برايس: "نحاول أن نفهم ما إذا يمكننا الوصول إلى علاقات أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ مع موسكو. وهذا الموضوع سيكون في صلب اللقاء في أيسلندا الأسبوع المقبل".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن اللقاء سيهدف إلى بحث كامل دائرة العلاقات الثنائية ودراسة مدى وجود إمكانية للتعاون في مجالات تتطابق فيها مصالحنا.

وأمس الجمعة، صنّفت روسيا رسميا، الولايات المتحدة وجمهورية التشيك على أنهما دولتان "غير صديقتين"، في خطوة تأتي على وقع أكبر أزمة في العلاقات بين موسكو وواشنطن منذ سنوات.

وتدهورت العلاقات الروسية ـ الأمريكية بشكل متسارع بعدما كثّف الرئيس جو بايدن الضغط على الكرملين منذ تولى الرئاسة في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.



وأعلنت واشنطن عقوبات في أبريل/نيسان الماضي وطرد عشرة دبلوماسيين روس ردا على ما قالت إنه تدخل للكرملين في الانتخابات الأمريكية، إضافة إلى هجوم إلكتروني واسع النطاق وغير ذلك من الأنشطة العدائية.

وردت روسيا بطرد عشرة دبلوماسيين أمريكان ومنعت كبار المسئولين في الولايات المتحدة من دخول أراضيها وحظرت على سفارة واشنطن توظيف مواطنين أجانب.