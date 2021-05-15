عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، اندلاع حريق في ميناء أسدود إثر سقوط صواريخ أُطلقت من قطاع غزة.



وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن صاروخ سقط في ميناء أسدود وأصاب خزان وقود، مما تسبب في انفجار هائل وإطلاق ألسنة اللهب في سماء الليل؛ ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات.

وهذه هي المرة الثانية التي يصاب فيها خزان نفط بالميناء ومصفاة قريبة.

وفي السياق أكدت وسائل الإعلام أن طائرات بدون طيار إسرائيلية استهدفت ميناء الصيادين غرب رفح وأراض زراعية شرق دير البلح.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف منصات صواريخ تابعة لحركة حماس في خان يونس ومدينة غزة.

ودخل التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني يومه السادس على وقع استمرار دوي صافرات الإنذار وإطلاق الصواريخ من غزة وقصف القطاع.