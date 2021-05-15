زعيم المعارضة ينتقد مسودة دستور كشف عنها حليف أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، تصريح دولت بهتشلي رئيس حزب الحركة القومية وحليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أكد فيه انتهاء اقتراح مسودة دستور جديد للبلاد.



إلى ذلك، قال في تصريح لصحيفة يني تشاغ، "لم نرَ النص (مسودة الدستور التي تحدث عنها بهتشلي)، لكنني أعتقد أنه سيلغي المحكمة الدستورية العليا، ربما سيلغي المحكمة العليا، القصر (الرئاسي) يتخذ القرار بالفعل".

وأشار كليتشدار أوغلو إلى أن الدولة أصبحت تدار بالتعميمات الصادرة من وزارة الداخلية، الأمر الذي جعل مؤسسات الدولة غير موثوقة من طرف الشعب، وأردف قائلاَ " أصبحت مؤسسات الدولة غير موثوقة، لا أحد يثق بالقضاء، هل تثق بالبرلمان؟".

وأكد كليتشدار أوغلو أن أجندة تركيا اليوم هي الفقر والإعاشة، وأضاف في هذا السياق "أجندة تركيا الحقيقية هي كسب الرزق، هناك فقر مدقع، إنه ليس فقرًا عادياً".

وكان دولت بهتشلي رئيس حزب الحركة القومية وحليف الرئيس التركي، أكد في وقت سابق، إتمام حزبه عمل مسودة دستور مكون من 100 مادة يضفي "الطابع المؤسسي على النظام الرئاسي".

وقال "واجب وطني الآن تجهيز دستور جديد ووسطي، أولئك الذين يديرون ظهورهم لهذا الموضوع، حتى أولئك الذين يبتعدون عن التحدث بذرائع زائدة عن الحاجة، يجب أن يكونوا مستعدين من الآن للحساب الديمقراطي"