تشمل إنشاء حديقة "الأبطال الأمريكيين".. بايدن يلغي مجموعة أوامر أصدرها ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب ا/ت ك أ):

ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة من الأوامر التنفيذية المثيرة للجدل لسلفه دونالد ترامب يوم الجمعة، بما في ذلك أمر يوجه ببناء حديقة منحوتة لـ "الأبطال الأمريكيين" وآخر سعى إلى حماية آثار الحقبة الكونفدرالية.

وأعلن البيت الأبيض عن ذلك في بيان قال فيه إن بايدن استخدم "السلطة المخولة له" لإلغاء أوامر الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي صدر العديد منها في فترة "البطة العرجاء" بعد انتخابات 2020.

وكان أول أمر يلغيه بايدن هو الأمر الذي وقعه ترامب في مايو 2020 والذي يوجه الوكالات الاتحادية لإيجاد طرق لتقليل أهمية القسم 230 ، وهو جزء من قانون الإنترنت يوفر الحماية القانونية لشركات التواصل الاجتماعي.

وكان ترامب أصدر التوجيه انتقاما من تويتر وفيسبوك بعد أن شرعا في ممارسة الرقابة على بعض منشوراته الكاذبة حول الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومع المضي قدما، ألغى بايدن أمر ترامب الصادر في حزيران/يونيو 2020 والذي وجه وزارة العدل بإعطاء الأولوية لمحاكمة المتهمين بتخريب الآثار.

وكان الأمر قد صدر ردًا على قيام المتظاهرين بإسقاط تماثيل وآثار الجنرالات الكونفدراليين وشخصيات عنصرية أخرى من التاريخ الأمريكي كجزء من موجة المظاهرات المطالبة بالعدالة العرقية في أعقاب قتل الشرطة للمواطن الأسود جورج فلويد في مينيسوتا.

بعد ذلك، ألغى بايدن أمر ترامب - الصادر في يناير - والذي كان سيطلب من الحكومة الاتحادية بناء حديقة تضم منحوتات لـ 244 شخصية من التاريخ اعتبرهم الرئيس السابق "الأبطال الأمريكيين".