وصول سيارات الإسعاف المصرية إلى معبر رفح البري لنقل جرحى العدوان الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة، في بيان لها عن وصول عشر سيارات إسعاف مصرية لنقل جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم لعلاجهم في المستشفيات المصرية، حيث خصصت جمهورية مصر العربية ثلاث مستشفيات مصرية لاستقبالهم وعلاجهم وهي العريش وبئر العبد والإسماعيلية، كما شكلت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لجنة استقبال ومتابعة في المعبر والمستشفيات المخصصة للجرحى لمرافقتهم ومتابعة شؤونهم حتى الاستشفاء والعودة إلى الوطن.

وتقدّم سفير دولة فلسطين بمصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والأجهزة المعنية المصرية ووزارة الصحة المصرية و أطقمها الطبية، انطلاقا من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح المستشفيات المصرية أبوابها لتلقي الجرحى الفلسطينيين علاجهم في مصر، مثمنًا وقوف مصر بكافة مكوناتها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وتذليل كافة العقبات للتيسير على جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم حتى يتعافوا والعودة للوطن بسلام.