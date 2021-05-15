غارات إسرائيلية على غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - جدد الطيران الإسرائيلي غاراته الجوية على غزة في ساعة مبكرة من صباح السبت ، فيما تم بإطلاق صواريخ على إسرائيل مع دخول التصعيد بين الطرفين الليلة الخامسة.

وقال مسعفون فلسطينيون إن ما لا يقل عن أربعة لقوا حتفهم في إحدى عدة هجمات جوية في شمال غزة. وقال سكان إن زوارق البحرية الإسرائيلية أطلقت قذائف من البحر المتوسط رغم عدم إصابة أي منها القطاع.

وقتل 11 فلسطينيا بينهم 7 من عائلة واحدة جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، حسبما أعلن مسعفون.

ولقي سبعة أشخاص بينهم سيدة وأطفالها الأربعة حتفهم وتم انتشالهم أشلاء بعد استهداف منزل سكني في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

وقال مسعفون إنه يتم البحث عن مزيد من الجثث تحت أنقاض المنزل الذي دمر كليا بفعل الاستهداف الإسرائيلي فيما تم إخلاء 10 إصابات، حالة عدد منهم خطيرة.

وفي السياق ذاته، قتل أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على أطراف بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

ويرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين منذ يوم الاثنين إلى 137 من بينهم 31 طفلا و20 سيدة، فضلا عن 950 إصابة بجراح مختلفة في أحدث حصيلة رسمية معلنة.

