10 آلاف فلسطيني نزحوا عن منازلهم في غزة جراء العدوان الإسرائيلي

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 07:09 صباحاً - منذ 29 دقيقة

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن نحو 10 آلاف فلسطيني اضطروا إلى الرحيل عن منازلهم في غزة بسبب استمرار الأعمال القتالية في القطاع.

وجاء في بيان نشرته المنسقة الإنسانية الأممية، لين هاستينغز، أن “تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن نحو 10000 فلسطيني اضطروا إلى الرحيل عن منازلهم في غزة بسبب استمرار الأعمال القتالية.

ويتخذ هؤلاء من المدارس والمساجد ومن أماكن أخرى مأوى لهم في ظل جائحة كورونا التي تعصف بالعالم، ولا تتيسر لهم سوى إمكانية محدودة للحصول على المياه والغذاء والخدمات الصحية”.

وأضاف البيان أنه “ينبغي للسلطات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية أن تسمح على الفور للأمم المتحدة وشركائنا الإنسانيين بإدخال الوقود والغذاء واللوازم الطبية ونشر العاملين في المجال الإنساني”، مؤكدا على ضرورة “التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وكررت هاستينغز الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة “لإنهاء التصعيد ووقف الأعمال القتالية في غزة وإسرائيل فورا. لقد فقد عدد كبير جدا من المدنيين أرواحهم أو أصيبوا بجروح”.

وقالت مصادر اعلامية في قطاع غزة ان عدد كبير من العائلات القاطنة في شمال بيت لاهيا وبيت حانون بدات بالنزوح إلى مدارس الوكالة وسط حي النصر جراء القصف العنيف من الطائرات الاسرائيلية.

وتاتي هذه الانباء وسط اشتداد القصف الاسرائيلي لمناطق شمال قطاع غزة حيث تركز قوات الاحتلال عملياتها العسكرية بالمنطقة وتقوم بقصفه من الجو والمدفعية بشكل مركز.

تحويل المدارس إلى ملاجئ

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة أنها تقوم وبشكل عاجل بتحويل المدارس المجهزة لديها لتكون ملاجئ للفلسطينيين الذين لجأوا اليها بحثا عن مأوى وملاذ آمن، جراء القصف الإسرائيلي العنيف الذي طال منازلهم.

وأشارت الأونروا إلى أنها لم تتمكن بعد من تفعيل إجراءاتها بشكل كامل، بسبب القيود المفروضة على حركة الموظفين نظرا للقصف العنيف على قطاع غزة.

وقالت المنظمة إنها تبذل كل ما في وسعها للتأكد أن هذه المدارس آمنة بما يكفي ليتمكن النازحون من البقاء فيها، والحصول على المساعدة في ظل تفشي حائجة كورونا.