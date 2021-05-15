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قتلى وجرحى في إعصار يضرب ووهان الصينية

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كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 07:09 صباحاً - منذ 57 دقيقة

زلزال

لقي ستة أشخاص مصرعهم، وأصيب 218 آخرين بجروح جراء إعصار ضرب مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي بوسط الصين، حسب ما أفادت وسائل إعلام صينية.

ونقلت شبكة CGTN التلفزيونية الصينية عن السلطات المحلية قولها إن سرعة الرياح بلغت 23.9 متر في الثانية، مما أدى لتدمير عدد من المباني المؤقتة للعمال في مواقع الإنشاءات واستئصال أشجار من جذورها.

وضرب الإعصار منطقة كايديان القريبة من ووهان مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

ولقي شخص واحد مصرعه وأصيب 21 آخرون جراء إعصار آخر ضرب مدينة سوجو في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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