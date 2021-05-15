البيت الأبيض: نعمل على خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 07:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي،الجمعة، إن فقدان الأرواح -سواء في الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي- أمر مأساوي ومروع.

وأضافت ساكي في مؤتمر صحفي أن الإدارة الأميركية تركز على خفض التصعيد، وأن ذلك هو محور كل محادثة تجريها الإدارة مع قادة في المنطقة ومع من يمكن أن يكون لهم تأثير على حركة حماس.

وأكدت أن القدس الشرقية قضية كانت وستظل مطروحة للنقاش بين الطرفين وفي مفاوضات المسار إلى الأمام، مضيفة “سنواصل إشراك الفلسطينيين والإسرائيليين وشركاء إقليميين في العمل لتهدئة مستدامة”.

واعتبر البيت الأبيض أن “الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء يستحقون العيش بكرامة وأمان”، وأن المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني لن تتغير جراء ما يجري حاليا.

وفي وقت سابق، أكد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الألمانية أن الوفد الأمني المصري الذي اجتمع مع مسؤولين إسرائيليين الخميس لم يصل إلى نتائج إيجابية لوقف التصعيد الإسرائيلي مقابل وقف إطلاق الصواريخ من غزة وإعلان هدنة حتى لو كانت مؤقتة.

وقال المصدر إن إسرائيل رفضت كافة المبادرات والوساطات، مؤكدا أنها مصرة على القيام بعملية عسكرية موسعة في غزة، لتدمير الإمكانيات العسكرية للمقاومة الفلسطينية ثم توافق بعدها على التفاوض.