عقب طلبات الإخلاء.. طائرات إسرائيلية تقصف برجا سكنيا بغزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قصفت طائرات إسرائيلية في وقت مبكر صباح السبت، برجًا سكنياً بغزة، بعد الطلب من سكانه إخلائه.

وقال مصدر محلي، إن القوات الإسرائيلية اتصلت على بعض سكان برج الروضة 1 بتل الهوا جنوبي غرب مدينة غزة وطالبتهم بإخلائه.



وأكد المصدر أن الطائرات الإسرائيلية قصفت البرج بأربعة صواريخ حتى الآن، تمهيداً على ما يبدو لتدميره بالكامل، وهو سيناريو تكرر عدة مرات في الأيام الماضية.



ومنذ الإثنين الماضي، قصفت إسرائيل 4 أبراج سكنية يزيد عدد طوابقها عن 12، وسوت 2 منها بالأرض، فيما دمرت 500 وحدة سكنية ما بين هدم كلي وجزئي وتضرر 350 وحدة سكنية بشكل متوسط وطفيف، فيما تم قصف 32 برجا وبناية سكنية وهدمها بشكل كلي، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وذكر المكتب أن الأضرار طالت أيضا 23 مدرسة وعيادات رعاية صحية و23 مقر إعلامي ومؤسسات اقتصادية وجمعيات فضلا عن مزارع حيوانية وأراضي زراعية بقيمة 5 ملايين دولار.

ووفق آخر تحديث لوزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر منذ مساء الإثنين الماضي إلى 137 فلسطينيًا بينهم 36 طفلًا و22 سيدة، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 1000 آخرين بجراح مختلفة.

