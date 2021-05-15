دون إبداء أسباب.. الرئيس المالي يعلن حل الحكومة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الأمين العام لمكتب الرئاسة في مالي كاليلو دومبيا، عن حل الحكومة في خطاب تلفزيوني دون إبداء الأسباب.

وقال دومبيا إن الرئيس المؤقت باه نداو كلف مختار عوان برئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة.



وكان قد تم حل المجلس العسكري الذي أطاح العام الماضي بالرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا في شهر يناير/كانون ثان الماضي 2020.

وتحت ضغط من التحالف الإقليمي بغرب إفريقيا (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) "إيكواس"، تم تشكيل حكومة انتقالية في وقت لاحق بقيادة وزير الدفاع السابق نداو.

وعانت مالي من عدم الاستقرار والإرهاب لعدة سنوات. وتم نشر بعثة للأمم المتحدة هناك للمساعدة على تحقيق الاستقرار في البلاد.