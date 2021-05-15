مقتل 11 فلسطينيا بينهم 7 من عائلة واحدة في غارات إسرائيلية على غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

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قتل 11 فلسطينيا بينهم 7 من عائلة واحدة الليلة جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، حسبما أعلن مسعفون.

ولقي سبعة أشخاص بينهم سيدة وأطفالها الأربعة حتفهم وتم انتشالهم أشلاء بعد استهداف منزل سكني في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

وقال مسعفون إنه يتم البحث عن مزيد من الجثث تحت أنقاض المنزل الذي دمر كليا بفعل الاستهداف الإسرائيلي فيما تم إخلاء 10 إصابات، حالة عدد منهم خطيرة.

وفي السياق ذاته، قتل أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على أطراف بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

ويرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين منذ يوم الاثنين إلى 137 من بينهم 31 طفلا و20 سيدة، فضلا عن 950 إصابة بجراح مختلفة في أحدث حصيلة رسمية معلنة.

وتواصل إسرائيل هجماتها الجوية والمدفعية في قطاع غزة وسط ارتفاع في وتيرة استهداف منازل سكنية تقول تل أبيب أنها تابعة لنشطاء في فصائل فلسطينية مسلحة.