دراسة حديثة لإتحاد نقابات العمال يكشف حالة الفقر في تركيا

كشفت دراسة أجراها اتحاد نقابات العمال التركي عن تأثير الأزمة الاقتصادية في تركيا التي فاقمها جائحة كورونا بشكل بالغ على الأسر منخفضة الدخل.

وكشفت دراسة "حد الجوع وحد الفقر في تركيا" عن بلوغ حجم النفقات الغذائية الشهرية اللازمة لأسرة مكونة من أربع أفراد للحصول على التغذية السليمة والمتوازنة 2719 ليرة"، بحسب ما ذكرت صحيفة "زمان" التركية.

وكشفت الدراسة عن بلوغ حجم النفقات الشهرية الضرورية الأخرى، التي تتضمن الملابس والمسكن والمواصلات والتعليم والصحة والاحتياجات المشابهة، نحو 8856 ليرة خلال شهر فبراير(شباط) هذا العام.

وفي هذا الإطار سجلت معدلات تضخم مستلزمات المطبخ، التي تعكس الحد الأدنى للجوع، زيادة شهرية بنحو 2.5% وزيادة سنوية بنحو 20.4%.

وأرتفع الحد الجوع بنحو 67 ليرة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 462 ليرة مقارنة بشهر فبراير(شباط) من عام 2020، بينما أرتفع حد الفقر بنحو 218 مقارنة بالشهر السابق وبنحو 1503 مقارنة بشهر فبراير(شباط) من عام 2020.