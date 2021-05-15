شكرا لقرائتكم بعد لبنان.. صواريخ نحو إسرائيل من سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد إطلاق صواريخ على إسرائيل من بلدة القليلة جنوب لبنان، أكد الجيش الإسرائيلي فجر السبت سقوط 3 صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل، وسقطت في منطقة مفتوحة.

وكشف المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم أنه تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية.

كما أضاف أن أحدها سقط داخل الأراضي السورية، بينما أسقط الصاروخان الآخران في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل.

وأشار إلى أنه أُسقِط صاروخان من أصل ثلاثة أطلقت من سوريا تجاه الأراضي الإسرائيلية.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان الجيش، أن 3 صورايخ أطلقت من جنوب لبنان صوب الجليل الأعلى، سقطت في مستوطنة شلومي بالجليل.

كما تابع أمس أن الصواريخ المطلقة من نوع غراد، وأطلقت من جنوب لبنان دون أن تتسبب بإصابات.

"فصائل فلسطينية" وراء 3 صواريخ

ولفت حينها إلى أن قواته تحققت من الموضوع، وكشف أدرعي، عبر تويتر، أنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ من داخل لبنان باتجاه البحر قبالة شواطئ الجليل، مضيفاً أنه "لم يتم تفعيل الإنذار وفقا للسياسة المتبعة".

فيما أفادت مصادر إسرائيلية أمس أنه لن يتم الرد على إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان.

يوم خامس من العنف

الجدير ذكره أنه مع دخول العنف يومه السادس، بين غزة وإسرائيل، وارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 122 قتيلاً و900 جريح، أكد مراسل العربية/ الحدث أمس أن تل أبيب أرسلت مزيداً من التعزيزات العسكرية للشريط الحدودي مع القطاع، لتضاف إلى الحشود الكبيرة المتواجدة هناك أصلاً.

إلا أنه شدد على عدم وجود مؤشرات تدل على عملية برية وشيكة، على الرغم من استدعاء الجيش الإسرائيلي لآلاف الجنود إلى المنطقة.

كما أشار إلى تجدد القصف الجوي الإسرائيلي على مواقع في خان يونس جنوب القطاع، واستهداف مقرات للشرطة البحرية قرب ميناء غزة، فضلا عن قصف لمبنى بنك الإنتاج غرب المدينة.