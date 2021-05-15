شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا... القبض على رجل أطلق النار على شخصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين على تويتر يوم الجمعة عقب عملية واسعة النطاق إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على رجل يشتبه بإطلاقه النار على شخصين.

وكتب على تويتر إن المشتبه به استسلم للشرطة.

ويشتبه أن الرجل / 29 عاما/ قتل كل من رئيسه وزميله بمنشأة لنشر الأخشاب بالرصاص في الرأس في قرية بلانتير الثلاثاء الماضي.

وقضى نحو 300 من أفراد قوات الأمن ، بمساعدة مروحيات وكلاب ، ثلاثة أيام في البحث في منطقة نائية كثيفة الأشجار من منطقة "جارد" بالقرب من مدينتي "نيم" و"أفينيون".وأعرب دارمانين عن شكره للشرطة على عملها.

وقال برنارد مونييه رئيس بلدية ليز بلانتيير لإحدى القنوات إن الرجل استسلم دون عنف.

وكان المحققون قد حذروا من أنه قد يكون خطيرًا وربما مسلحًا. وأوضحوا أنه لم يكن يحمل أسلحة عندما تم القبض عليه، لكنه أظهر للمحققين مخبأ أسلحته.

وتم العثور عليه على بعد حوالي 5 كيلومترات من منشأة نشر الخشب وكان يرتدي ملابس مموهة.

ولم تتضح أسباب الجريمة في البداية، وذكرت بعض وسائل الإعلام أنها قد تكون ناجمة عن نزاع على ساعات العمل.