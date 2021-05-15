شكرا لقرائتكم خبر عن 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة ارتفاعا من سبع حالات قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن خمسا من الحالات الجديدة منقولة محليا أما باقي الحالات واردة من الخارج.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 25 ارتفاعا من 22 إصابة قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90829 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.