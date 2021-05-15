إسرائيل تستهدف منصات صواريخ تابعة لـ"حماس" في خان يونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، استهداف منصات صواريخ تابعة لحركة حماس في خان يونس ومدينة غزة.

ودخل التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني يومه السادس على وقع استمرار دوي صافرات الإنذار وإطلاق الصواريخ من غزة وقصف القطاع.



وفي الساعات الأولى صباح السبت دوت صافرات الإنذار في بئر السبع وأسدود وعسقلان وغلاف القطاع؛ من جانبها أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، شن غارات على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارتين على رفح جنوبي قطاع غزة.

وعلى الجانب الأخر، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي أمس الجمعة على قطاع غزة إلى 136 قتيل وأكثر من ألف مصاب.