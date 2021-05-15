شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تدعو لخطوات فورية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

الخليج 365- متابعات

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عبر عن قلق بلاده البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين ودعا كل الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار وبدء حوار سياسي.



ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الإماراتي تأكيده على "استعداد دولة الإمارات التام لدعم جميع الجهود التي تهدف إلى تحقيق هذه الغاية".

وتابع قائلا "تقتضي القيادة الحقيقية في هذا الوقت من الأزمة التوقف عن جميع الأعمال والممارسات الاستفزازية والانتقامية التي من شأنها زيادة التوتر والاحتقان بين الجانبين، والعمل على تهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوترات".