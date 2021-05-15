مصرع طفلة وإصابة 6 آخرين في حادث سير في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

لقيت طفلة مصرعها، بينما أصيب 6 آخرين، الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم مركبة بخارية "توك توك"، بسيارة ملاكي، على الطريق الحامول - كفر الشيخ، أمام عزبة نيل التابعة لمركز الحامول في كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول جثة، و6 مصابين آخرين، إلى قسم الأستقبال، والطوارئ بمستشفى الحامول المركزي، مصابين بإصابات مختلفة بإدعاء حادث تصادم مركبة بخارية "توكتوك"، بسيارة ملاكي على طريق الحامول- كفر الشيخ، أمام عزبة نيل، التابعة لمركز الحامول.

وتبين وفاة الطفلة "شيماء.س.ا"، 13 عاما، وجرى إيداعها بمشرحة مستشفى الحامول المركزي، فيما أصيب كل من "شهد.ع.ص"، 16 عاما، مصابة بكدمات، وسحجات في أماكن متفرقة بالجسم، و"علي.م.ع"، 11 عاما، مصابا بجرح في الرأس.

كما أصيبت الطفلة "روميساء.س.م"، 3 أعوام، مصابا باشتباه نزيف في المخ، و"وائل.ا.ع"، 25 عاما، مصابا بجرح في الرأس، و"فاطمة.م.ب"، 40 عاما، مصابة بجرح في الساق الأيمن، و"سعد.م.ع"، 8 أعوام، مصابا بجرح قطعي بالرأس،