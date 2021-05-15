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الصين .. إنزال مركبة فضائية على سطح المريخ لأول مرة

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الدمام - شريف احمد - نجحت الصين في إنزال مركبة فضائية على سطح المريخ لأول مرة، حسبما قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وهبطت وحدة الهبوط للمركبة الفضائية "تيانوين -"1 على سطح الكوكب الأحمر صباح اليوم السبت وعلى متنها المركبة الجوالة "جورونج".

وأقلعت مركبة الفضاء "تيانوين -"1 من الأرض يوم 23 تموز/يوليو ووصلت إلى مدار الكوكب الأحمر في شباط/فبراير.

ومع أول إنزال لها على المريخ، تريد القوة الفضائية الجديدة اللحاق بالولايات المتحدة ، التي أرسلت بالفعل العديد من أجهزة البحث للتجول على الكوكب.

وتعمل بكين على توسيع برنامجها الفضائي بشكل مستمر خلال السنوات القليلة الماضية ولديها بعثات مخططة لعقود في المستقبل.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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