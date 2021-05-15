شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات كولومبيا تطيل الموجة الثالثة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت وفيات كورونا المؤكدة في كولومبيا 80.000 يوم أمس الجمعة مع امتلاء وحدات العناية المركزة تقريبًا في أكبر المدن ، حيث تتجمع حشود كبيرة منذ أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقد حذرت السلطات هذا الأسبوع من أن المظاهرات - التي دعت في البداية لمعارضة الإصلاح الضريبي الملغى الآن ولكنها توسعت لمعالجة عدم المساواة ووحشية الشرطة - من المقرر أن تطيل الموجة الثالثة المدمرة بالفعل من الوباء.

وكرر عمدة بوجوتا هذا التحذير ، قائلا إن العاصمة أبلغت يوم الخميس عن ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بكوفيد -19 وأعلى عدد من الوفيات منذ بدء الوباء.

وقالت الحكومة في وقت متأخر من يوم الخميس إن الضغط على وحدات العناية المركزة في العاصمة "مقلق" ، مضيفة أنه سيتم نقل المرضى جواً إلى مدن أخرى

ويقول خبراء الصحة إنهم يحترمون حق الناس في الاحتجاج ، لكنهم يحذرون من أن المجموعات الكبيرة لا يمكنها الاستمرار في التجمع. ، حيث قالت أندريا راميريز عالمة الأوبئة بجامعة بوغوتا في لوس أنديس لرويترز "لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو، نحن نتحدث الآن عن وضع يكاد يكون حياة أو موتًا ، كما هو الحال الآن إذا مرض الناس واحتاجوا إلى وحدة العناية المركزة ، فلن يجدوا واحدة."