شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة في مدينة دريسدن الألمانية ترفع أعلام فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نزل متظاهرون إلى شوارع مدينة دريسدن شرقي ألمانيا يوم أمس الجمعة احتجاجا على العنف المتصاعد في الأراضي الفلسطينية.

وأحصت الشرطة مشاركة حوالي 400 شخص في هذه المظاهرة.

ولوح البعض منهم بأعلام فلسطين خلال مرورهم بشارع براج في وسط المدينة.

وأعلنت الشرطة أن 25 متظاهرا آخرين شكلوا مظاهرة مضادة للأولى.

وذكر تقرير للشرطة أنه "عندما أظهر المتظاهرون المناوؤون عدة أعلام إسرائيلية وألقيت زجاجة من المظاهرة الأولى في اتجاه المناوئين قامت الشرطة بفصل الفريقين عن بعضهما".