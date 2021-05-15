شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وتونس تبحثان جهود إنهاء الهجوم الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً من نظيره التونسي عثمان الجرندي بحثا خلاله جهود إنهاء الهجوم الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وثمَّن الوزير شكري بحسب بيان لوزارة الخارجية أمس, جهود تونس في إطار مجلس الأمن والدور الذي تقوم به للتعبير عن الموقف العربي ضمن الموقف الذي اعتمده مجلس الجامعة العربية الثلاثاء الماضي.

ونسَّق الوزيران فيما يخص الاستعداد لجلسة مجلس الأمن المفترض عقدها غدا الأحد لبحث المخارج الممكنة من حالة التأزم الحالية عبر وقف لإطلاق النار والعمليات العسكرية والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.