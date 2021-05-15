شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يرسل 40 طن مساعدات للفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس الجمعة، بإرسال 40 طنا من المساعدات للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة بعد أعمال العنف الأخيرة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن المساعدات تشمل أغذية وأدوية وأغطية وتنقلها طائرات عسكرية.

وأدان المغرب أيضا "بأشد العبارات أعمال العنف المُرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي لا يؤدي استمرارها سوى إلى تعميق الهوة، و تأجيج الأحقاد وإبعاد فرص السلام أكثر في المنطقة".