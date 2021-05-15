السودان يدين الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب السودان عن قلقه جراء العنف واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأجرت وزيرة الخارجية السودانية د. مريم الصادق المهدي، أمس الجمعة اتصالاً هاتفياً بالدكتور رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين.



وأكدت الوزيرة في بيان صحفي استعداد السودان تقديم كل ما يلزم أو تطلبه فلسطين لوقف تلك الاعتداءات وجاهزيته للانخراط في أي جهد فردي أو جماعي لدعم الموقف الفلسطيني والضغط على المجتمع الدولي من أجل التحرك لوقف تلك الانتهاكات الإسرائيلية ضد قطاع غزة ومدينة القدس الشرقية.

واتفق الوزيران على استكمال الاتصالات فيما بينهما، والعمل على بذل كل الجهد الممكن لرفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي السياق أجرت وزيرة الخارجية السودانية، اتصالاً هاتفياً بالأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، للتباحث حول توحيد الجهود لاحتواء تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية.



ووفق بيان الخارجية تطرق الاتصال إلى ترتيبات الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن تطورات الأوضاع بفلسطين، المزمع عقده يوم الأحد المقبل.