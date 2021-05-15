الجيش الإسرائيلي يستهدف 3 مواقع لـ"حماس" شمالي غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، استهداف 3 مواقع تابعة لحركة حماس شمالي قطاع غزة.

ويتواصل التصعيد العسكري بين حركة "حماس" وإسرائيل لليوم السادس على التوالي، بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع.



كما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، سقوط عدة صواريخ في مدن أسدود وعسقلان.

وتتعرض المناطق الإسرائيلية الموجودة في غلاف غزة، إلى قصف بقذائف الهاون، وقد دوت أيضا صافرات الإنذار في مستوطنات عدة.



في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض دفاعاته الجوية، طائرات مسيرة، دخلت المجال الجوي الإسرائيلي قادمة من القطاع.

وأمس الجمعة قال الجيش الإسرائيلي، إن العمليات العسكرية في غزة تستهدف توجيه ضربة قوية لحماس في الأحياء الشمالية والشرقية بمحيط القطاع.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إن "160 طائرة تابعة لسلاحنا الجوي هاجمت منذ منتصف الليلة الماضية 150 هدفا بغزة مستخدمة 450 صاروخا وقذيفة خلال نحو 40 دقيقة".

