العاهل المغربي يوجه بإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة والضفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، السبت، تعليماته لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى سكان لضفة الغربية وقطاع غزة في فلسطين.

جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، وصل ”الخليج 365” نُسخة منه.



وأورد البيان، أن هذه المساعدات الغذائية التي تبلغ 40 طنا تتشكل من مواد غذائية رئيسية وطبية.



ويُنتظر أن تحمل طائرات تابعة لشركة الخطوط الملكية المغربية، هذه المساعدات الموجهة لسكان الضفة وقطاع غزة.



وشدد المصدر على أن مبادرة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس، تندرج ضمن الدعم المتواصل للمملكة المغربية للقضية الفلسطينية العادلة، وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، اعتبرت المملكة المغربية أن اقتحام المسجد الأقصى وترويع المصلين مرفوض ومن شأنه زيادة حدة التوتر والاحتقان، داعية إلى تغليب الحوار واحترام الحقوق.



وشددت المغرب على أن الإجراءات الأحادية الجانب ليست هي الحل وتدعو إلى تغليب الحوار واحترام الحقوق.



وأكدت "ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس وحماية الطابع الإسلامي للمدينة وحرمة المسجد الأقصى المبارك".

